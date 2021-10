L’entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, va assegurar ahir que no està espantat per la visita del Reial Madrid al Camp Nou aquest diumenge (16.15 h), fins i tot sabent que, si el seu equip sofreix una severa derrota al Clàssic, el seu càrrec podria perillar. «No sé si la gent té desconfiança, però nosaltres no. No hi ha un clar favorit. Juguem a casa, tenim la gent del nostre costat. No tinc por», va manifestar en roda de premsa el tècnic neerlandès, que va recordar que «en un Clàssic no hi ha un clar favorit».

Sobre Jordi Alba, que finalment va entrar en la convocatòria després de recuperar-se de l’esquinç de turmell que es va fer contra el Dinamo, va explicar que «és veritat que va tenir unes molèsties», però «s’ha entrenat normal i està bé per jugar».