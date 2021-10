El tir de 3 punts, el rebot ofensiu i el joc ràpid al contracop són les armes que Pedro Martínez destaca de l’Urbas Fuenlabrada, rival avui al migdia en el partit 250 del tècnic a la banqueta del Baxi Manresa. Des del llunyà debut de l’any 1990, quan va agafar les regnes de l’equip per primer cop, l’entrenador català ha estat al Congost durant tres etapes, la darrera de les quals va començar al 2019.

El duel que tindrà lloc al pavelló Fernando Martín és el primer d’un tour de force que inclou el viatge a Turquia i la visita, aquest dimarts, al Pinar Karsiyaka en la tercera jornada de la Champions League. Però Martínez no vol sentir a parlar del compromís europeu ni de rotacions. «No hi penso gens, a Fuenlabrada jugarem sense reservar-nos, i guanyem o perdem després ja pensarem en el duel següent, anem dia a dia», va afirmar el tècnic.

Tot i que només ha aconseguit una victòria en sis jornades, Martínez no es refia de la presumpta feblesa del Fuenlabrada que aquesta estadística podria indicar. «Ens trobarem un equip que té molta capacitat anotadora, i destaca també per la seva capacitat en el rebot ofensiu i en el joc ràpid, unes virtuts que s’accentuen quan juguen a casa», va comentar l’inquilí de la banqueta del Nou Congost: «És un equip que està en una bona línia, van tenir opcions de guanyar a Baskonia i van perdre a Gran Canària a la pròrroga».

Aprofundint en l’anàlisi del rival, Martínez va comentar que el Fuenlabrada «té jugadors com Ayenga i Emegano que saben atacar les situacions d’1 contra 1, les de bloqueig directe, els seus pivots són atlètics, tenen capacitat de fer punts tant de lluny com de prop, i hi ha moments en els quals els cinc homes en pista poden tirar de tres punts, i això dificulta molt la feina defensiva».

Mantenir la bona línia

Tot i la sorollosa ensopegada per 44 punts a Badalona de fa dues setmanes, el Baxi ha fet una bona arrencada de curs, i ha obtingut 5 triomfs en els últims 6 partits, una ratxa que inclou rivals com el Baskonia i l’Unicaja i els dos primers duels de la Champions League. Una de les claus és la qualitat dels entrenaments i l’absència d’incidències físiques. «Les dues pistes que hem de visitar ara són difícils i calentes», opina Martínez.

El conjunt de la conurbació madrilenya va incorporar fa uns dies l’aler Edgar Vicedo per cobrir la lesió de l’escorta Leo Meindl. El tècnic del Baxi considera que «Meindl és un jugador important per a ells, però es van moure ràpid». Segons Martínez, el nouvingut «no té tanta capacitat en l’1 contra 1, però els dona més en allò en el que ja són bons, com el tir de 3 punts, el rebot ofensiu i la velocitat en el contracop». Vicedo es va estrenar en la jornada anterior en la derrota davant el Bilbao (85-80), on va jugar deu minuts i no va anotar.

Martínez també va valorar la incidència que ha tingut en els resultats del Baxi la decisió puntual, en alguns moments, d’adaptar-se al joc i les característiques del rival. «Content per la versatilitat de l’equip? Bé, l’últim dia sí perquè vam guanyar, però altres cops no ha anat tan bé. Tothom s’adapta al rival en un moment o altre, a vegades va molt bé fer-ho i d’altres, si no ho fas, no pots guanyar. L’últim dia, contra l’Unicaja, no ens va anar gaire bé perquè la forma d’adaptar-nos al rival era on teníem menys jugadors i això ens va fer arribar una mica justos al final del partit, però això no vol dir que altres vegades passi el mateix».

El Joventut i el València s’instal·len a la zona alta

El Joventut continua en un gran estat de forma i ahir es va desfer del Lenovo Tenerife per 72-79, amb 16 punts de Vives. Pels locals, 17 de Guerra. El València també ja suma 4 victòries després de guanyar per la mínima (75-76) a la pista del Morabanc Andorra (33 punts de Hannah). El Saragossa va aconseguir una victòria ajustada en la visita del Breogán (79-75). Els 22 punts i 7 rebots d’Okoye van ser decisius davant d’un equip gallec en què va sobresortir Bell-Haynes, amb 21 punts. El Betis continua enfonsat a la cua després de perdre per 76-87 amb l’Obradoiro. Poc li van servir els 27 punts d’Evans davant un rival amb sis jugadors amb 9 punts o més.