El català Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) ha guanyat el Gran Premi de l'Emília Romaña de MotoGP en el circuit "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, en el qual el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha aconseguit el seu primer títol mundial i el de França en la categoria regna del motociclisme mundial, gràcies a la caiguda que va patir el seu únic rival pel títol, l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21).

Bagnaia ha sortit com una exhalació i de seguida va començar a fer lloc respecte a gairebé tots els seus rivals, amb l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) com el seu principal aliat cobrint-li l'esquena. Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) va realitzar una molt bon sortida en la qual va recuperar quatre posicions.

Márquez ha començat a pressionar a Jack Miller, que en la quarta volta no ha pogut aguantar la pressió i ha entrat "colat" en la corba quinze, on ha perdut la roda davantera i ha acabat pels terres, deixant el camí lliure al pilot de Repsol Honda per a intentar atacar al líder de la prova, amb el seu company d'equip, Pol Espargaró, darrere seu.

Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que ha sortit des d'una molt retardada quinzena posició, ha pilotat amb molta, molta calma, amb el clar objectiu de no cometre cap error i guanyant a poc a poc posicions per a ser desè en el sisè gir, però lluny, a més de set segons, del davant, i deixant clar que des del minut u el seu objectiu era ser campió del món.

"Pecco" Bagnaia i Marc Márquez es s'han anat distanciant dels seus rivals a poc a poc per a convertir-se en els únics aspirants clars a lluitar per la victòria, amb Pol Espargaró barallant el tercer lloc del podi amb el portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16), però sense que cap se sortís del seu "paper".

Amb el pilot de Repsol Honda enganxat a la Ducati de Bagnaia, el seu company d'equip, Pol Espargaró, ha aconseguit deixar enrere a Oliveira, darrere del qual s'ha format un sextet en el qual hi havia Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Alex Rins (Suzuki GSX RR), els francesos Fabio Quartararo -en aquells moments setè- i Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) i els italians Lucca Marini i Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1).

Però ha arribat l'error. Bagnaia ha anat pels terres a cinc voltes del final -com també el portuguès Miguel Oliveira- i li ha lliurat la victòria en safata a Marc Márquez i el títol mundial a Fabio Quartararo, que ha arribat a posar-se tercer, però en l'última volta l'ha superat un Enea Bastianini que volia repetir podi i hoha aconseguit sense massa oposició del francès, al qual li valia qualsevol resultat i li era suficient amb ser quart..