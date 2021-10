La fondista de l'Avinent Manresa Meritxell Soler, filla de Sant Joan de Vilatorrada, ha guanyat aquest matí la Cursa dels Bombers a Barcelona, una prova amb 11.000 inscrits que s'ha convertit en la més participada del país després de l'inici de la pandèmia. La corredora, vigent campiona catalana dels 10.000 metres en pista i bronze estatal de la distància, ha batut el récord de la cursa amb un temps de 33.33 sobre un circuit de 10 km pels carrers de la capital catalana.

"És un plaer i un orgull córrer aquesta cursa i guanyar-la. Amb això poso la cirereta a la temporada", ha dit Soler després de creuar la línia de meta 21 segons més ràpida que el registre de 33.54 que va establir l'olímpica Marta Galimany el 2018. El circuit d'enguany és el mateix que els esportistes recorren des del 2016, amb sortida i arribada a l'Avinguda del Marques de l'Argentera, al costat del parc de la Ciutadella, i pas pel Passeig de Colom, el Paral·lel, els carrers Floridablanca i Urgell, la Gran Via, Marina, Ausiàs March i la Via Laietana.

Meritxell Soler ha entrat primera amb 6 segons de marge sobre Douae Ouboukir, actual campiona catalana de cros curt i llarg corrent descalça, i tercera va ser Cristina Silva, amb 34.04.

"M'ha costat molt superar la Cristina i la Douae, i quan les he passat m'he trobat molt bé, encara que estem a principis de temporada", ha declarat Soler a Efe: "no esperava fer aquesta marca ni en broma".

En categoria femenina, també han destacat dues altres atletes de l'Avinent Manresa: Mercè Guerra ha estat 9a amb 36.57 i Alba Gallardo 14a amb 37.36.

Per la seva part, Abdessamad Oukhelfen (Nike), de 22 anys, s'ha adjudicat la categoria masculina, amb 28.19, també nou récord de la prova. "Era la primera vegada que corria aquesta prova i m'he sentit molt bé. Venia amb molta il·lusió i amb ganes de guadir-la, i ho he aconseguit", ha dit. El vencedor ha afegit que es prepara per córrer l'Europeu de cros d'aquí a dos mesos.

De l'Avinent, Abel Casalí ha acabat 25è (31.39), Xavi Rodriguez 32è (32.38, marca personal), Sanxo Ayala 42è (33.21) i Òscar Serra 74è (34.31, marca personal). També han corregut Manel Sanchez (36.10, marca personal), David Tarter (39.24, marca personal), Judit Lleonart (46.24) i Eva Muñoz (46.36).