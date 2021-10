Ensopegada de l’Igualada Rigat en la primera jornada de l’Europe Cup (2-3). Els de Cesc Fernández no van estar encertats de cara a porteria i van cedir en l’estrena d’un grup en el qual també hi ha el Juventude Viana portuguès.

Tot i que el Valdagno va arribar a Igualada amb un bagatge a la lliga italiana nefast, després d’aconseguir només un triomf en quatre partits, aviat es va veure que seria un os dur de rosegar. L’actuació del porter Deigt va ser decisiva per arribar al final de la primera part amb només un gol en contra.

Les possessions llargues i la falta d’ambició ofensiva d’uns i altres van fer que la primera ocasió no arribés fins al minut 3, quan Palau va xutar però no va superar Sgaria. Els igualadins van tenir dues ocasions més, sense sort.

El capità visitant, Mattia Cocco, va revolucionar el partit, primer amb un xut al travesser i, al minut 9, fent el 0-1 en un contracop. Rovirosa hauria pogut ampliar l’avantatge, però no va encertar en una falta directa. En canvi, Cervera sí que ho va fer al 18 i va deixar el partit en taules al descans.

Els locals van sortir dels vestidors amb empenta i Baliu, Riba en una falta directa i Cantero van flirtejar amb el gol. Però, després que l’Igualada no aprofités una superioritat per targeta blava de Ciocale, Motaran va transformar una falta (1-2) i un refús de Deigt (1-3) i va sentenciar el duel perquè els anoiencs només van poder escurçar el marge advers amb un gol de Cantero de penal al minut 39.

Encara quedaven minuts per intentar capgirar el marcador, però el domini local no va tenir recompensa. Biosca, al 47, no va poder marcar una falta directa.