El Navàs va caure derrotat per 76 a 59 a la pista del Mataró. És la primera derrota de la temporada en lliga EBA. Els bagencs no van estar a l’altura en un inici de partit frenètic per part dels seus rivals, on van aconseguir tan sols 7 punts en el primer quart. Tot i que en el segon període van poder reduir la diferència de punts, en el tercer els locals escaparien de nou en el marcador, deixant pràcticament sentenciat el duel.