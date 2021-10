David Beckham és un d’aquells futbolistes que s’han mantingut en el focus mediàtic després de retirar-se del futbol professional. L’exjugador anglès, actual president de l’Inter de Miami, ha firmat un acord estratosfèric de 175 milions d’euros per convertir-se en ambaixador del Mundial de Qatar del 2022. El contracte inclou promoure el turisme i la cultura del país durant els pròxims deu anys. D’aquesta manera, el britànic s’afegeix a una llarga llista de cares conegudes que promocionaran el trofeu, com Xavi, Eto’o, Cafú o Ronald de Boer, entre d’altres.

Després de fer-se oficial, les xarxes han esclatat contra la decisió de Beckham i molts usuaris han criticat la seva decisió, ja que el país vulnera constantment els drets humans de diversos col·lectius. Peter Tatchell, reconegut activista del Regne Unit, ha afirmat en declaracions al ‘Daily Mail’ que «és realment decebedor i espero que s’ho torni a pensar una segona vegada perquè ha comès un gran error».

Després d’aquestes declaracions, diversos representants del govern qatarià han sortit en defensa de l’exjugador i asseguren que «al contractar David, l’esperança és que més occidentals s’animin a visitar les seves boniques platges, les extensions de dunes de sorra i els increïbles gratacels».

Tanmateix, el britànic, conscient de la repercussió dels seus actes, ha exigit abans de firmar el contracte que sigui possible exhibir la bandera de l’arc de Sant Martí (l’homosexualitat és il·legal a Qatar) i assegurar la seguretat dels aficionats. Ara es troba lluitant per aconseguir la presència de dones als estadis.

El cert és que el Mundial de l’any vinent serà tan controvertit com nou. Primer perquè serà la primera vegada que se celebrarà la competició en un país islàmic i segon perquè es portarà a terme durant una estació poc comuna: l'hivern. El 2010, després de ser assignada com a seu del Mundial, van arribar els primers rumors de corrupció a causa de l’estranya assignació que s’havia portat a terme i en el dia d’avui continua sent investigada.

Amb aquest nou contracte, David Beckham percebrà 17,5 milions d’euros durant deu anys, cosa que el consolida com un dels perfils més influents de la dècada.