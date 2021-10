Un nou jugador entra en la llista de baixes del FC Barcelona. Es tracta de Frenkie De Jong que, després del partit disputat aquest diumenge contra el Reial Madrid, ha patit una elongació al bíceps femoral a la cama dreta. El club ha emès un comunicat mèdic en què informa de la lesió, agreujada durant el partit d'ahir i que el mantindrà fora dels terrenys de joc fins a nou avís, el que tardi a recuperar-se.

‼ COMUNICAT MÈDIC



El jugador del primer equip F. De Jong té una elongació al bíceps femoral de la cuixa dreta. És baixa i l'evolució en marcarà la disponibilitat. pic.twitter.com/Mp9fv2GLUy — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 25 de octubre de 2021

De Jong ja va començar el partit del Camp Nou tocat. Però les molèsties se li van agreujar durant el partit i va acabar sent substituït a la segona part per Sergi Roberto després d’una actuació més aviat mediocre. De fet, De Jong suma uns quants partits en què no rendeix al nivell que s’espera d’ell.