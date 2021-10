L’entitat que va recuperar la pràctica de la gimnàstica rítmica a la capital del Bages ara fa set anys i escaig, el Club Rítmica Manresa, va reeditar ahir l’èxit d’organització i de públic que va assolir l’últim diumenge de novembre del 2019, quan va dur a la ciutat una de les principals cites anuals del calendari català d’aquesta modalitat esportiva: la final del Trofeu de Tardor de la Copa Catalana de conjunts (Nivells IV, V, VI, VII i VIII).

La celebració a Manresa de la segona fase d’aquesta competició, prèvia a la disputa de la final el diumenge 14 de novembre a Sant Feliu de Llobregat, va certificar la capacitat organitzativa del club manresà i va aconseguir aplegar fins a 800 espectadors alhora a les grades del Nou Congost. L’assistència de públic va ser remarcable des de primera hora del matí i va fluctuar entre els 200 i els 400 espectadors durant tota la matinal. A partir de les 15.45 hores, quan es va iniciar la jornada de tarda, va anar in crescendo fins que es va assolir la quantitat de 800 espectadors a quarts de set, just abans de l’entrega de trofeus de la tercera fase de la competició, que es va iniciar a les nou del matí i que va finalitzar passades les 20.15 hores.

La prova va convertir la capital del Bages en l’epicentre de la gimnàstica rítmica catalana per un dia. Un total de 179 equips d’una seixantena de clubs d’arreu del país van competir a Manresa, és a dir, prop d’un miler de gimnastes van mostrar les seves habilitats al Nou Congost. El Club Rítmica Manresa va prendre part en la jornada amb set equips. A més, les formacions infantil (Nivell IV) i infantil (Nivell V) van competir en dos aparells: les primeres en cinc pilotes i mans lliures, i les segones en 10 masses i mans lliures.

El transcurs de la competició

Les actuacions més reeixides dels conjunts manresans van correspondre a les formacions juvenil (Nivell VII) i benjamí (Nivell IV). Aquest segon equip va ser l’últim dels quatre de l’entitat presidida per Montse Dalmau que va actuar durant la jornada matinal. El quintet integrat per Carla Guerrero, Júlia Moreno, Mariami Nevakshenovi, Gina Tort i Laia Verdaguer, amb Aina Cabanes, Berta Pujol i Ariadna Solé com a suplents, va executar un exercici dinàmic i plàstic en la modalitat de mans lliures, molt atractiu per al públic, que va merèixer una segona posició per als jutges. L’equip juvenil (Neus Calvés, Marta Ferrer, Júlia Gracia, Martina Leiva i Clàudia Obiols) va cometre alguna imprecisió al final en la prova de 2 cordes i 3 cèrcols que li va impedir aconseguir el primer lloc. Les manresanes van signar, també, la segona posició.

Per a Marta García i Judit Marimon, coordinadores tècniques del Club Rítmica Manresa, els conjunts cadet (Nivell VII) i infantil (Nivell VII) «ho van brodar» en la prova de 5 cèrcols, però els jutges només van recompensar ambdós equips amb el tercer lloc. El quintet de la formació cadet el van integrar Sara Ayala, Maria Ayerbe, Queralt Casanovas, Jara March i Laia Sancho, i el de l’infantil Maria Altimiras, Ariadna Ambrós, Bruna Ambrós, Leire de la Peña i Jana Pérez. Ariadna Vergés i Helena Costa van actuar com a suplents, respectivament, d’un i altre conjunt.

Ja a la tarda, els equips infantil (Nivell V) i júnior (Nivell VI) van completar el sextet de podis del Club Rítmica Manresa. Les infantils Lila Cots, Heura Giménez, Gina López, Sira Pérez i Laia Torrents van protagonitzar «una de les millors execucions de la temporada» en 10 maces, una actuació que els va permetre pujar al tercer graó del podi. En contraposició, en l’exercici de mans lliures, les manresanes van ser sisenes. Ona Aichun, Míriam Liria, Xènia Montanyà, Paula Salido i Natàlia Vendrell van configurar el quintet titular de la formació júnior, amb Clàudia Argerich i Martina Closa com a suplents. Tot i no oferir la seva millor versió en 10 maces i cometre tres errades, les gimnastes van conquerir el quart tercer lloc per al club organitzador.

L’única formació del Club Rítmica Manresa que no va pujar al podi va ser el conjunt infantil (Laia Ardèvol, Júlia Domingo, Abril Mor, Míriam Puigmal i Júlia Zamora) de nivell IV. El quintet va assolir la sisena posició en mans lliures i el setè lloc en 5 pilotes. Per acabar, assenyalar que l’equip júnior (Nivell IV) de l’Igualada CG Aula, va ser vuitè en 5 cèrcols.