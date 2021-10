El Gironella s’enfrontava a l’Avià amb certs dubtes a causa de la manca d’efectius de la plantilla, assetjada per les lesions en aquest inici de temporada. Tot i això, els gironellencs van anar de menys a més i van fer un gran partit, que conclouria amb un 5 a 0 que esvairia qualsevol dubte. Un Avià força endollat en els primers minuts avisava amb una clara ocasió de gol que no va materialitzar. A l’equador de la primera meitat, els locals entraven en ritme de partit i s’apropaven perillosament a la porteria de Capdevila. El minut 26, Santmartí faria el primer gol del partit amb un potent tir creuat, i en el 43 anotaria de nou per arribar al descans amb el 2 a 0.

A la represa, l’atacant local firmaria un hat-trick per deixar pràcticament sentenciat el duel. Un Avià sense ànims es mostrava impotent davant la superioritat dels grocs. Ja en el tram final del partit, el Gironella faria més gran la ferida dels seus rivals, primer Ait de penal al minut 67 i després Portell al 87 tancarien la golejada.