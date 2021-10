Els juvenils del Manresa es van endur un punt valuós de Figueres en el partit que els va enfrontar a l’equip que ocupa la segona plaça de la classificació. Els bagencs van fer un partit seriós i solvent, en el qual el bon treball col·lectiu els va permetre deixar la seva porteria a zero per primer cop aquesta temporada. El Figueres també es va quedar sense marcar per primera vegada. El Manresa va tenir una gran ocasió a la darrera jugada.