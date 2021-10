Desfeta d’un Martorell amb moles baixes que no ha estat capaç de seguir el ritme a l’Hospitalet. Tot i disputar un primer quart molt igualat, els locals van fer gran la diferència de punts en el marcador a partir del segon, on el Martorell va començar a patir la fatiga i la superioritat física del rival. En la segona meitat els visitants van mostrar una bona imatge, i van anotar 28 punts, encara que no van ser suficients per evitar la derrota.