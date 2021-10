El futbol a vegades és injust. Tot i l’inflat marcador, el Gimnàstic de Manresa va fer mèrits durant la primera meitat per poder endur-se un millor resultat davant del Girona B (1-5). Al minut 11 es va viure una jugada polèmica que va canviar el partit per complet. El local Sergi Dussan va aprofitar un rebuig a la frontal de l’àrea per marcar l’1-0. Quan l’equip local estava celebrant el gol al servei de cantonada, l’àrbitre es va treure de la butxaca un fora de joc, deu segons més tard, i els visitants ho van aprofitar per servir ràpidament. En aquest contraatac, els gironins van marcar el 0-1. Els locals van dominar durant la primera meitat però sense encert. En l’afegit del primer temps, en una jugada aïllada, els visitants marcaven el 0-2. A la represa els bagencs van sortir amb molt de ritme i Biel Vallerdú al primer minut de joc va reduir distàncies, 1-2. A partir d’aquí el Girona va sentenciar amb un gol de sort i Mousta va arrodonir la golejada amb dos gols més.