Primer triomf de la temporada d’un Solsona que la setmana passada va estrenar la presència de David Jaray a la banqueta. I si en aquella ocasió va ser un gol a darrera hora el que va privar l’equip de la Catalunya Central de sumar un punt, ahir a Castelldefels va capgirar la línia negativa.

Un gol matiner de Vilajosana va fer que el Solsona entrés al partit amb bon peu. Els locals no es van rendir en cap moment al seu feu de Can Vinader, i el Solsona va haver de suar per aconseguir els tres punts. L’objectiu va acabar d’agafar cos al minut 53 quan Ratera va fer engrandir l’avantatge amb un 0-2 que ja no va tenir marxa enrere.