El tercer empat en quatre partits referma la presència del Martorell a la part alta de la classificació. L’equip de Javi Cuesta va igualar sense gols al Torrent de Llops en la visita de l’Atlètic Lleida, en un duel en què cap dels dos rivals va concretar les seves ocasions.

En el primer temps, l’oportunitat més clara la va tenir Àlex Torres després de rebre una passada d’Olild, però el seu xut va sortir fora. Chiné i Soldevila també haurien pogut desfer l’empat, però tampoc no van estar encertats.

A la segona part, la bona defensa visitant va evitar que el Martorell pogués fer circular la pilota amb rapidesa. I Soldevila hauria pogut avançar els visitants, però els locals van evitar que pogués rematar amb claredat. L’entrada d’Uri i Alarcón va tenir com a objectiu donar oxigen a l’equip, que no va cedir en l’intent de buscar el gol. Arévalo i Olid van fer sengles errades en el control i no van poder marcar, en un moment en el qual qualsevol dels dos equips ho hauria pogut fer. Al 88, Domínguez va salvar el gol lleidatà.