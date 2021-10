La fondista de l’Avinent Manresa Meritxell Soler va guanyar diumenge al matí la Cursa dels Bombers a Barcelona, una prova amb 11.500 inscrits que es va convertir en la més participada del país des de l’inici de la pandèmia. Per la seva part, l’igualadí Lahcen Ait Alibou (Petromiralles-CAI) va ser tercer a la classificació masculina.

La santjoanenca Soler, vigent campiona catalana dels 10.000 metres en pista i bronze estatal de la distància, va batre el récord de la cursa amb un temps de 33.33 sobre un circuit de 10 km pels carrers de la capital catalana. «És un plaer i un orgull córrer aquesta cursa i guanyar-la. Amb això poso la cirereta a la temporada», va dir Soler després de creuar la línia de meta 21 segons més ràpida que el registre de 33.54 que va establir la maratoniana olímpica Marta Galimany el 2018.

El circuit va ser el mateix que els esportistes recorren des del 2016, amb sortida i arribada a l’Avinguda del Marques de l’Argentera, al costat del parc de la Ciutadella, i amb pas pel Passeig de Colom, el Paral·lel, els carrers Floridablanca i Urgell, la Gran Via, Marina, Ausiàs March i la Via Laietana. Cristina Silva, vencedora fa unes setmanes a la Cursa de la Mercè, també a Barcelona, es va situar al capdavant i va passar pel punt intermedi de la prova (5 km) en un temps de 16.52, sis segons per davant de Soler.

La corredora de Sant Joan de Vilatorrada, però, la va sobrepassar i es va jugar la victòria amb Douae Ouboukir, actual campiona catalana de cros curt i llarg corrent descalça, a qui va vèncer per un marge de 6 segons. Silva va ser 3a, amb 34.04. «M’ha costat molt superar la Cristina i la Douae, i quan les he passat m’he trobat molt bé, encara que estem a principis de temporada», va declarar Soler: «no esperava fer aquesta marca ni de broma».

Naima Ait Alibou, del Petromiralles-CA Igualada, va entrar 5a, amb 35.20, darrere de Bàrbara Ramon (34.44). En categoria femenina, també van destacar dues altres atletes de l’Avinent Manresa: Mercè Guerra va finalitzar en la 9a posició amb 36.57 i Alba Gallardo va quedar la 14a amb 37.36.

Oukhelfen també fa el rècord

Abdessamad Oukhelfen, de 22 anys i bronze estatal en 5.000 m en pista, va guanyar amb gran autoritat la Cursa dels Bombers i, amb 28.19, va batre el rècord que ostentava Ilias Filfa (28.55, 2016). «Era la primera vegada que corria aquesta prova i m’he sentit molt bé. Venia amb molta il·lusió i amb ganes de gaudir-la, i ho he aconseguit», va manifestar el vencedor, afegint que es prepara per córrer l’Europeu de cros que se celebrarà el 12 de desembre a Dublín (Irlanda). Oukhelfen es va nacionalitzar espanyol fa dos anys i actualment viu a Reus.

El segon lloc en el traçat de deu mil metres va ser per Adam Maijó, amb 29.19, un minut per darrera del guanyador, mentre que la tercera plaça va correspondre per l’igualadí del Petromiralles-CAI Lahcen Ait Alibou, que va entrar només dos segons més tard. Entre els 100 primers, hi va haver dos anoiencs més: Ramon Linares va ser el 21 (31.23) i Gerard Bou el 31 (32.30). De l’Avinent, Abel Casalí va ser el 25 (31.39), Xavi Rodriguez 32 (32.38), Sanxo Ayala 42 (33.21) i Òscar Serra 74 (34.31). En categoria femenina, Francina González va ser la 36, amb un registre a la meta de 41.20.