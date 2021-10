El pilot santfruitosenc Carles Checa, campió del món de Superbikes i expilot del Mundial de Motociclisme, afrontarà el repte de competir en el Ral·li Dakar de l'any que ve en la categoria de cotxes i al volant del 'Buggy Optimus' de l'escuderia francesa MD Rallye Sport. Així ho ha anunciat aquest dimecres ell mateix al seu perfil de Twitter.

El bagenc, de 49 anys, ha optat per l'estructura propietat d'Antoine Morel, qui es va consagrar a la preparació de 'quads', motos i cotxes després de vèncer el considerat 'raid' més dur del món en la categoria de 'quads' el 2005 i arribant a construir el seu propi prototip de quatre rodes el 2011.

MD Rallye Sport ha participat en 18 edicions del Dakar i el seu millor resultat ha sigut una novena posició, mentre que en 2009 es va proclamar Campió del Món de 'raids' en l'apartat de constructors i la categoria de dues rodes motrius, i suma set triomfs absoluts en l'especialitat.

"La veritat és que fa ja temps que desitjava participar en el Dakar i finalment, enguany s'han donat totes les circumstàncies per poder dur a terme aquest repte. Des que vaig deixar la competició activa com a pilot de SBK, no he deixat de córrer en tota mena de proves sobre dues i quatre rodes i el Dakar és la màxima expressió de les competicions del motor des del punt de vista de l'aventura i el desafiament", ha assegurat Carlos Checa en declaracions facilitades pel seu departament de comunicació.

Un repte

El bagenc sap que "aquest és un repte amb majúscules". "Espero viure una gran experiència, però fer-ho competint i lluitant per obtenir els millors resultats possibles. Com diria el tòpic, no vaig al Dakar ni a passejar-me ni a fer turisme sinó a competir amb un equip de reconegut prestigi en el món dels 'raids' i un copilot de gran experiència", va afegir.

Sobre l'estructura en la qual competirà, el de Sant Fruitós de Bages creu que li proporcionarà "un material molt competitiu desenvolupat", que és el que Checa buscava per a debutar en aquest ral·li que es tornarà a disputar a l'Aràbia Saudita de l'1 al 14 de gener.

"Continuo tenint ganes de competir i ho faig sovint en diferents disciplines, però sempre prioritzant sentir-me a gust i, sobretot, compartir valors i plantejaments amb qui m'acompanya en cada nou repte. És més important que córrer per córrer. En aquest sentit, Morel i el MD Rallye Sport encaixen a la perfecció amb la meva manera de veure les carreres i la vida", va afegir.

Acompanyat d'un barceloní

Al costat de Checa hi haurà com a copilot el barceloní Ferrán Marco, que té 46 anys i és expert navegant en el món dels 'raids'. Ha participat en 15 edicions del Dakar i en altres 'raids'. Tots dos ja s'han estrenat com a tàndem en l’última edició de la Baja España i actualment estan entrenant al Marroc.

"El Ferrán és una persona excepcional, un gran navegant i una persona que posa molt rigor i professionalitat a tot el que fa. Des que li vaig plantejar el projecte, la seva implicació ha sigut molt gran i m'ha demostrat la seva capacitat de treball i el seu extraordinari coneixement del món dels 'raids', la navegació i la tecnologia automobilística", va celebrar Checa.