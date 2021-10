El bagenc Albert Capellas, nascut a Avinyó i actualment al futbol base blaugrana, és una de les opcions que pren més força, segons diversos mitjans, per rellevar temporalment Ronald koeman a la banqueta del Barça fins a l’arribada, d’aquí a unes setmanes, de Xavi Hernández, que seria l’aposta definitiva de cara al que resta de temporada i per al futur de l’equip.

Koeman ha estat destituït aquest dijous a la matinada, a la tornada del partit que el Barça ha perdut al camp del Rayo Vallecano per 1-0.

Capellas està fent tasques tècniques a les categories inferiors del club, després que el juny passat es desvinculés de la seva última experiència com a seleccionador sub-21 de Dinamarca per convertir-se en un dels homes forts del futbol de base blaugrana. L’altra opció que es planteja com a entrenador pont és la del tècnic del Barça B, Sergi Barjuan, però la tria de Capellas evitaria trastocar temporalment l’estructura. Jordi Basté a Rac1 apuntava que fins i tot el tècnic avinyonenc podria assumir ja aquesta labor aquesta mateixa tarda com a interí.

Nascut a Avinyó, Capellas va començar a les banquetes l’any 1991 com a ajudant en el CF Gavà, i el 1999 va arribar al futbol de base del Barça. La seva feina en el FC Barcelona es va allargar més d’una dècada. Fins al 2003 va ser tècnic assistent en el filial i després va ser el coordinador dels equips juvenils. L’any 2010 va fer les maletes per ser ajudant d’Albert Ferrer en el Vitesse Arnhem de l’Eredivisie holandesa. Ferrer va ser acomiadat però ell s’hi va quedar durant tres temporades més, com a ajudant de John van den Brom i Peter Bosz.

L’estiu del 2014 va provar l’aventura a Dinamarca, com a assistent de Thomas Frank al Brondby, on també va entrenar l’equip sub-17. La temporada 2016/17 va tornar a treballar amb Peter Bosz, aquest cop al Maccabi de Tel-Aviv. El curs 2017/18 Bosz se’l va endur perquè formés part del seu cos tècnic al Borussia Dortmund, però el mes de desembre van ser acomiadats.

Les dues últimes experiències professionals d’Albert Capellas han estat ben diferents: l’estiu del 2018 es va incorporar al Chongqing Lifan xinès, com a ajudant de Jordi Cruyff, amb qui ara torna a coincidir al Barça, i un any més tard signava com a seleccionador sub-21 de Dinamarca, una etapa que va tancar fa mig any.