El CE Manresa a anunciar dimarts la contractació del centrecampista sallentí David Batanero, que es trobava sense equip després d'haver acabat contracte amb l'Eivissa, i aquest dijous l'ha presentat. El jugador sallentí, que abans va actuar a la lliga sueca, té 33 anys i espera posar la seva experiència al servei dels blanc-i-vermells per aconseguir "alguna cosa gran".

Així, abans de l'entrenament d'ahir va declarar que "em trobava sense equip i vaig trucar el Ferran per estar en la millor forma possible. Veient que no sortia res i que els caps de setmana, després d'entrenar, me n'havia d'anar a casa vam decidir amb el Ferran i el meu agent que havia de competir i no podia allargar-se tot gaire més. Vam decidir acceptar el que ens va proposar el Manresa i poder competir i ajudar en allò que pugui l'equip". Això és "fer alguna cosa important i crec que hi ha plantilla suficient per fer-ho. En el futbol no se sap mai, però cal intentar-ho fins al final".

Per la seva banda, Ferran Costa, l'entrenador, va explicar que "el David s'adequa perfectament a l'estil de l'equip. Té un tracte de pilota exquisit. Feia temps que s'entrenava amb nosaltres i ens fa sentir orgullosos que pensi que aquest és un projecte que l'atrau i podem créixer junts. És d'aquí, format al Manresa, i estem contents que ens ajudi a ser una miqueta més forts".

La primera oportunitat de Batanero per jugar amb el seu nou equip serà aquest diumenge, en què la formació bagenca rep a casa el Girona B després d'una setmana de descans.