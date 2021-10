La capitana del primer equip de l’Igualada Femení HCP Pati Miret i la santvicentina del PHC Sant Cugat Alba Ambròs han estat convocades per formar de la selecció catalana absoluta que disputarà aquest proper dissabte, dia 30, un partit amistós contra el Club Hoquei Girona a les instal·lacions del FD Cassanenc, a Cassà de la Selva (19.30 hores).

Pati Miret és la representant de l’Igualada Femení a la selecció, on aportarà com és habitual en ella experiència, definició de cara a porteria i gran visió de joc. Miret és una jugadora líder a la pista, que marca diferències, i que va ser fonamental en l’ascens del conjunt igualadí a OK Lliga, essent clau durant la temporada 2019-2020. La passada temporada, ja a OK Lliga, Miret va competir al màxim nivell, assolint una trentena de gols fonamentals perquè l’Igualada Femení HCP pogués mantenir la categoria, i enguany, que comença la seva tercera temporada al club igualadí, ja n’és la capitana. Ambròs, per la seva banda, ja té una important trajectòria a l'elit i enguany intentarà ser important en el conjunt vallesà.

Els seleccionadors Josep Maria Barberà i Jordi Camps han convocat de cara a aquest matx, conjuntament amb Pati Miret i Alba Ambròs, a les porteres Júlia Baldrich (CP Vilanova) i Elena Saldanya (CHP Bigues i Riells) i les jugadores de pista Ester Anglàs (CH Mataró), Blanca Angrill (CP Vilanova), Dana Anton (PHC Sant Cugat), Marlena Rubio (CHP Bigues i Riells) i Esther Vistós i Anna Bosch (Club Patí Voltregà).