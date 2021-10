L'entrenador neerlandès Ronald Koeman ha deixat de dirigir al FC Barcelona després de la derrota davant del Rayo Vallecano (1-0), en l'onzena jornada de la Lliga Santander, segons ha informat el club blaugrana en una publicació a través de Twitter poc després de mitjanit.

"El FC Barcelona ha destituït aquesta nit a Ronald Koeman com a tècnic del primer equip. El president del club, Joan Laporta, li ha comunicat la decisió després de la derrota davant el Rayo Vallecano. Ronald Koeman s'acomiadarà aquest dijous de la plantilla a la Ciutat Esportiva", ha informat el club.

L'exjugador, que va arribar al Barça fa dos estius fitxat per Josep Maria Bartomeu, va continuar al capdavant de la banqueta després de l'arribada de Joan Laporta fa uns mesos. No obstant això, els mals resultats de l'equip -que ocupa la novena posició en la Lliga- han precipitat la seva sortida després d'11 jornades.

En total, Koeman ha dirigit aquesta temporada 14 partits amb els tres de Champions, amb un balanç de cinc triomfs, tres empats i sis derrotes. Xifres molt pobres pel FC Barcelona, que està acostumat a barallar per tots els títols any rere any. El tècnic, autor del gol que va donar la primera Copa d'Europa de la història del club en 1992, ja va dir "és el que hi ha" en ser preguntat per les opcions de barallar la 'Champions' i després d'haver perdut a Leo Messi i Antoine Griezmann.