Aquest dijous s’ha presentat la sisena edició del Vinya Cross solidari que tindrà lloc el diumenge 14 de novembre a l’Oller del Mas. Després d’un any de pandèmia que no va permetre celebrar la cursa, aquest any torna amb més força que mai. A 3 setmanes de la cursa ja s’han arribat als 550 inscrits i es preveu arribar als 800 corredors una setmana abans de la cursa. Són xifres que superen totes les expectatives i l’organització preveu ampliar a 1.000 corredors l’any vinent.

La cursa es presenta en format de 3 recorreguts de muntanya: 5km, 10km i 20km. Tres circuits que recorren boscos, vinyes i corriols per la finca de l’Oller del Mas i regala als corredors un paisatge i unes vistes úniques a Montserrat. Amb aquests recorreguts l’organització dóna opció a tothom qui vulgui participar; la cursa de 5km es pot fer caminant i la de 20km posa a prova els més valents amb un circuit de muntanya molt exigent.

El gran repte de l’organització sempre ha sigut fer-la créixer progressivament per tal d’incrementar els ingressos i recaptar fons per als projectes socials de la Fundació del Convent de Santa Clara. Enguany el projecte escollit és el Projecte Pisos d’Acollida, un projecte que dóna suport a persones i famílies en risc d’exclusió social, oferint habitatge dignes, fent un acompanyament i fent de passarel.la per una situació de normalització i reinserció social.

I és que l’èxit de la cursa no recau només en el paisatge i el recorregut, sinó en l’ambient que es crea al castell quan van arribant els participants: una botifarrada, vins i formatges, cafès, 18 premis, música i molt ambient. Cada participant amb el preu de la inscripció li inclou la samarreta de la cursa, la botifarrada i vins i formatges a l’arribada.

Tots els diners recaptats amb les inscripcions aniran íntegrament destinats al projecte escollit i tot gràcies a empreses locals involucrades amb el territori que han col·laborat per tal de cobrir tots els costos logístics de la cursa.

La col·laboració principal és de la Fundació “la Caixa” i CaixaBank seguit per Cardoner Group, Puigdellivol i Sitges clínica dental que han col·laborat absorbint els principals costos logístics i organitzatius de la cursa seguides per Cafès del Bages i Difoprint que han col·laborat des de la primera edició. Gràcies també a Coca Cola, Aneto, Cal Pujolet i Oller del Mas que amb els seus productes permeten a l’organització muntar els avituallaments dels recorreguts i la festa de l’arribada.

El dijous 11 de novembre a les 12 de la nit es tancaran les inscripcions on line. En el cas que quedin places lliures es podran fer les inscripcions presencials al mateix dia de la cursa.

INFORMACIÓ TÈCNICA:

Preu:

Fins el 30 de setembre: 11€ sense xip i 13€ amb xip de lloguer

De l’1 al 31 d’octubre: 13€ sense xip i 15€ amb xip de lloguer

De l’1 al 13 de novembre: 14€ sense xip i 16€ amb xip de lloguer

El mateix dia de la cursa (si queden dorsals): 20€

Horaris:

Dissabte 13 recollida de dorsals a l’Oller del Mas (de 10h a 20h)

Diumenge 14 novembre:

8:00h a 9:00h_recollida de dorsals

9:30h_Sortida cursa 20km

10:00h_Sortida curses de 5km i 10km

12:00h_Tancament de la cursa i entrega de premis

Regals:

Samarreta tècnica per als inscrits

Regals de les firmes col.laboradores

Botifarra pels corredors

Cafès, vins i formatges pels corredors

Serveis:

Control de temps amb xip

Avituallaments

Pàrquing

Servei d’ambulància