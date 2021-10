Una de les exigències que ha plantejat Xavi Hernández per convertir-se en proper entrenador del FC Barcelona és la de arribar amb tot el seu equip de treball. Un dels acompanyants és Ivan Torres, el preparador físic i terrassenc com ell però amb una estreta relació amb el Bages. Va ser jugador del Sallent, en una primera etapa, i del Manresa durant tres anys i en tots dos clubs hi va assolir ascensos.

El seu tècnic en els dos equips va ser José Luis Ruiz, que no dubta a definir-lo com «un fill per a mi. El vaig tenir a Sallent, amb el qual vam pujar a Primera Regional, me’l vaig endur a Tàrrega i després, el 2000, a Manresa». En la temporada 2000-01 van assolir l’ascens a Tercera i Torres i Ruiz van ser al Congost dos anys més plegats. El defineix com «un centrecampista amb una gran capacitat de treball i gran tècnica». Va dur a terme una llarga carrera com a futbolista a equips com el Santanyí, el Tomelloso, el Terol, el Santa Eulària, el Villarrubia, el Villarrobledo i el Noja abans d’iniciar la tasca de preparador físic, per a la qual havia estudiat, primer a Bahrain i després, al costat de Thomas Christiansen, a l’AEK Larnaca xipriota, a l’Apoel i al Leeds. Ruiz explica que «es coneixen amb Xavi perquè van jugar plegats a benjamins o alevins del Terrassa. Aquests mesos m’havia comentat que hi havia la possibilitat de venir, però al final no va fructificar». Per al tècnic, «segur que tal com està el Barça, per poc que facin s’hi notarà. A més, aquesta gent treballa molt bé».