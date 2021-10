El Barça ha informat aquest divendres que el Seient Lliure quedarà suspès durant tota la temporada 2022-23. Aquesta opció, implantada per Joan Gaspart el 2001, permetia als socis abonats la possibilitat d’alliberar els seus seients a altres espectadors en cas que decidissin no acudir a l’Estadi. A l’abonat, a canvi, se li descomptava el 50% de l’entrada de la seva quota anual per a la temporada vinent. La decisió s’ha pres després que 26.291 dels 83.500 socis abonats s’acollissin a l’excedència oferta pel club.

Aprofitant aquest any d’excedència, els abonats que estaven en llista d’espera, uns 13.000 aproximadament, podran aconseguir el seu passi de temporada amb un 30% de descompte per haver-se perdut l’inici de campanya. Aquesta decisió ha agafat per sorpresa molts socis, ja que el club va explicar que el Seient Lliure estaria disponible una vegada acabessin les restriccions de públic.

També s’ha «readmès» els 500 socis que van demanar l’excedència i, veient l’evolució favorable de la pandèmia, han volgut recuperar el seu seient. No obstant, el club no ha aplicat cap descompte i hauran de pagar la totalitat de l’abonament. L’ús d’aquesta pràctica ha crescut exponencialment arran de la pandèmia. Mentre que en les temporades 2017-2018 i 2018-2019 la mitjana d’alliberaments va ser de 28.660 i 26.035, respectivament, la de l’any passat va ser de 32.437, o el que és el mateix, un 24% més.

Amb aquesta acció es pretén fomentar la venda d’entrades a no abonats i així revertir la difícil situació econòmica per la qual passa el club blaugrana. El dia del clàssic es van vendre 35.000 entrades, que van suposar un ingrés de 4,5 milions d’euros a les arques del club.