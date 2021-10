El Cadí la Seu intentarà arribar aquesta tarda a la primera finestra FIBA de la temporada amb un balanç de sis victòries i una sola derrota, la de la setmana passada contra l’Spar Girona. Les urgellenques haurien de ser superiors a un Embutidos Pajariel Bembibre que, fins ara, no ha guanyat cap partit, malgrat que el duel es disputi a la pista del Bierzo (18.15 hores, FEB TV).

El partit arriba l’endemà de la primera convocatòria internacional de l’ala pamplonesa Irati Etxarri. La jugadora està duent a terme un principi de temporada excepcional i això l’ha fet entrar en la convocatòria del nou seleccionador, Miguel Méndez, contra Hongria en el país magiar i davant de Romania a Almeria. La llista és de catorze jugadores i també hi serà, com a convidada, l’excapitana del Cadí Georgina Bahí, ara integrant del Durán Ensino de Lugo. Aquests dies també han estat d’actes oficials per a l’equip, que va rebre la visita del President de la Generalitat, Pere Aragonès, aprofitant la visita que el mandatari va fer a la Seu.

Sobre el partit d’avui, el tècnic del Cadí, Bernat Canut, creu que la clau estarà en «tenir més ganes de guanyar el partit que elles. Es troben últimes, però això és més perillós que mai. Necessitem la victòria i si tenim objectius i il·lusions en aquesta primera volta [menció a la classificació per a la Copa] necessitem ja la sisena».