Els dos conjunts del Club Gel Puigcerdà tenen rivals fins a cert punt pintorescos aquest cap de setmana. Els homes jugaran contra els Nordic Vikings suecs, un conjunt d’estudiants que participen a la lliga, tot i que no tenen possibilitats de guanyar-la. Per la seva banda, les dones viatgen fins a Granada, on es veuran les cares amb les Valkyirias Alhambra després de fer moltes hores per carretera fins a la ciutat andalusa.

De fet, l’equip masculí ha de jugar dues vegades contra els Nordic Vikings, avui a les nou del vespre i demà a les quatre de la tarda. Els suecs estan complementats per alguns veterans madrilenys, ja que l’equip té la seu a la capital de l’estat. De moment, estan practicant un joc vistós però sense acabar d’aconseguir bons resultats. La majoria dels seus integrants s’estaran a l’estat fins a final de gener, quan han de tornar al seu país, motiu pel qual ara acumulen partits, ja que a partir de llavors no en podran jugar més.

El tècnic ceretà, Salva Barnola, declarava que «tenim ganes d’enfrontar-nos-hi, ja que deien que venien de categories importants del seu país, però estem contents que tinguin un nivell semblant al dels equips participants de la lliga. Això fa que els partits siguin més interessants i que no puguem badar».

Pel que fa a les dones, el rival és un dels conjunts més fluixos de la competició, però el Puigcerdà té també dificultats per entrenar-se en grup i això és un problema. El tècnic, Vitali Kulikov, explicava que «només som dotze jugadores i la portera i el rival és bastant desconegut i nou, però no cal confiar-se».