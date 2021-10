L’Igualada Rigat va perdre una gran oportunitat d’anar-se’n a l’aturada per la disputa de l’europeu amb tres punts. Va capgirar el gol inicial del Manlleu gràcies als tirs directes de Gerard Riba, però van ser les errades en els posteriors, l’actuació del porter suplent manlleuenc i un gol encaixat en superioritat el que el va condemnar a la derrota per 3-2.

Amb Guillem Torrents a la porteria, el partit va començar igualat i amb arribades per les dues bandes fins que Biel Pujadas va aprofitar una contra per avançar els osonencs. De tota manera, una targeta blava a Aleix Borregán va provocar una falta directa que va ser convertida amb mestria per Gerard Riba. Els locals van anar a buscar avançar-se en el marcador i van posar a prova la qualitat de la defensa anoienca. Quan semblava que s’arribaria amb igualtat al descans, una enganxada entre David Navarro i Nil Cervera va acabar amb una targeta vermella per al primer i amb la falta directa transformada de nou per Gerard Riba.

Tot i que el Manlleu atacava, tot semblava controlat, però un penal en contra va propiciar el 2-2 de Biel Pujadas. En els següents minuts, els arlequinats van disposar de fins a dues faltes directes, però el tècnic local va fer entrar el porter suplent Oriol Codony i això va ser decisiu. Aquest li va aturar dos tirs a Gerard Riba i, a sobre, amb tres homes de pista, el Manlleu va provocar un penal que va transformar Borregán. Vives va disposar d’un altre penal per salvar un punt, però era la nit de Codony, que va tancar la porta als igualadins.