La capitana del primer equip de l’Igualada Femení HCP Pati Miret i la santvicentina del PHC Sant Cugat Alba Ambròs han estat convocades per formar de la selecció catalana absoluta que disputarà avui un partit amistós contra el Club Hoquei Girona a les instal·lacions del FD Cassanenc, a Cassà de la Selva (19.30 hores). Pati Miret és la representant de l’Igualada Femení a la selecció, on aportarà com és habitual en ella experiència, definició de cara a porteria i gran visió de joc. Miret és una jugadora líder a la pista, que marca diferències, i que va ser fonamental en l’ascens del conjunt igualadí a OK Lliga, essent clau durant la temporada 2019-2020. Ambròs, per la seva banda, ja té una important trajectòria a l’elit i enguany intentarà ser important en el conjunt vallesà.