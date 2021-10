La sisena edició del Vinya Cross solidari, que tindrà lloc el diumenge 14 de novembre a l’Oller del Mas, ha estat presentada. Després d’un any de pandèmia que no va permetre celebrar la cursa, aquest any torna amb més força que mai. A tres setmanes de la cursa ja s’han arribat als 550 inscrits i es preveu arribar als 800 corredors una setmana abans de la cursa. Són xifres que superen totes les expectatives i l’organització preveu ampliar a 1.000 corredors l’any vinent.

La cursa es presenta en format de 3 recorreguts de muntanya: 5 km, 10 km i 20 km. Tres circuits que recorren boscos, vinyes i corriols per la finca de l’Oller del Mas i regala als corredors un paisatge i unes vistes úniques a Montserrat. Amb aquests recorreguts l’organització dóna opció a tothom qui vulgui participar; la cursa de 5 km es pot fer caminant i la de 20 km posa a prova els més valents amb un circuit de muntanya molt exigent. Per a més informació i inscripcions, podeu entrar a vinyacross.com.