La segona derrota consecutiva del Cadí La Seu a la lliga és de les que fa mal. Res no feia pensar, veient el començament del partit i el 0-9 amb el qual les jugadores de Bernat Canut havien iniciat l’enfrontament a la pista de l’últim classificat que les coses acabarien com van acabar. Però el col·lapse ofensiu de les urgellenques va possibilitar que l’Embutidos Pajariel Bembibre, que no havia vençut en cap dels sis primers partits, s’acabés imposant per 60-54 i deixés l’equip de la Seu amb mal gust de boca abans de l’aturada per les finestres FIBA.

El partit no podia començar millor per a les visitants, amb dos tirs lliures de Raventós després d’una antiesportiva, un triple d’Irati Etxarri, una cistella de Strautmane i una altra de la navarresa, que situaven el 0-9 inicial. L’equip del Bierzo, sense encara conèixer la victòria, semblava molt perdut damunt de la pista i només l’escorta maliana N’Diaye semblava tenir arguments per anotar. D’aquesta manera, en els primers deu minuts les locals només van poder aconseguir set punts, i encara gràcies a un triple de Méndez al final.

Va ser en el segon període quan el Cadí va poder trencar el partit i no ho va fer. La dinàmica va ser semblant, amb diferències que estaven gairebé sempre per damunt dels deu punts que van ser els que va marcar l’electrònic al final del període.

Col·lapse total

I el que ningú no pensava va succeir a l’inici del darrer quart. El tècnic local, Pepe Vázquez, va apostar per un equip de jugadores petites i més agressives i va trobar cinc punts gairebé seguits a l’inici del quart que li van donar confiança. A l’altra banda, el Cadí no trobava la manera d’anotar, amb paupèrrims percentatges que acabarien sent del 34% en tirs de dos punts i del 19% en triples.

A més, el conjunt urgellenc va abusar massa de buscar la seva millor jugadora, una Irati Etxarri que es va enfilar fins als 18 punts però que no va poder, ella tota sola, fer canviar la dinàmica.

Així, el Bembibre només perdia de tres punts al final del quart. En l’últim, el Cadí anava mantenint les diferències i semblava que se salvaria amb un triple de Laura Peña a 1.15 (49-52). Però aquest va ser immediatament anul·lat pel d’Helena López i les locals van trobar defensa i tirs lliures per acabar donant la sorpresa i imposant-se amb justícia.