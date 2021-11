Victòria i lideratge. El CF Martorell de Javi Cuesta va assolir un meritori triomf al terreny de joc del Gavà CF (1 a 2) i recupera la primera posició. El partit contra el sorprenent cuer de la competició va ser trepidant. No endebades, abans d’exhaurir-se el primer minut de joc, el golejador David Olid va donar avantatge als blanc-i-vermells en rematar a gol una centrada. La reacció ofensiva dels amfitrions va ser furibunda i Joel Sánchez (min 12), Víctor García (min 16), Izuchi (min 18) i Gueri (min 32) van poder signar l’empat. Tampoc van encertar durant el segon període Ferran Esteve (min 61), Pablo Franco (min 78) i Izuchi (min 78). Malauradament, el golejador gavanenc va rematar a gol una centrada d’Eder Hinestroza (min 89). A més, Rubén García va poder segellar la remuntada local un minut després. Els visitants no es van descompondre i Pol Francitorra va aprofitar un contracop per tornar el lideratge als blanc-i-vermells (min 94).