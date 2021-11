El CF Solsona va assolir ahir la segona victòria consecutiva i es va situar en una esperançadora sisena posició a la classificació. Els escapulats es van imposar al Municipal de Solsona al FC les Borges Blanques (1 a 0). L’arribada a la banqueta de l’entrenador solsoní David Jaray, el qual integra un interessant trinomi tècnic amb Eduard Sanjosé i Vicenç Biols, ha estat tot un revulsiu per als blaus.

Tal com va fer la setmana passada al camp de la UD Vista Alegre (0 a 2), David Jaray va tornar a apostar per una estructura d’equip amb tres centrals (3-4-3) i dos carrilers, Xavier Ratera i Xavi Ferrer. Els solsonins van dominar per complet el primer acte i Roger Alsina va gaudir de dues excel·lents ocasions de gol. Una rematada del mitja punta va fregar un dels pals de la porteria del FC les Borges i una bona combinació ofensiva escapulada va finalitzar amb un xut enverinat del mateix jugador que Adrià Xammar va encertar a conjurar. La mateixa tònica es va mantenir a la represa i una jugada d’estratègia va propiciar el gol del triomf blau. Servei de banda executat per Xavier Ratera; Marc Guijarro pentina de cap al primer pal i Marc Vilajosana remata a gol des del segon. L’equip d’Iván Cristino va equilibrar el joc a partir del minut 55, però els amfitrions van saber gestionar la situació i no van concedir ni una ocasió. Ernest Estany, president del CF Solsona, va confirmar anit a Regió7 que «David Jaray i els seus col·laboradors dirigiran l’equip la resta de la temporada».