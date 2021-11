L’Estación va perdre davant del Navàs per 3 a 0 en un duel que va començar molt igualat, però que amb el pas dels minuts es va decantar a favor dels locals. Els navassencs tractaven d’apoderar-se de la possessió de la pilota, tot i que l’acció se centrava en l’equador del camp. Una Estación ben posicionada impedia que els grocs i negres s’apropessin amb perill a la seva porteria. Però en la darrera jugada abans d’arribar al descans, el Navàs trencaria la igualtat inicial amb un gol de Domínguez, després de fer-se amb un rebot dins l’àrea per batre a pler Martín. Un cop anímic molt important per als visitants, que havien aguantat molt bé l’atac dels seus rivals durant el primer temps.

A la represa es va poder veure un Navàs més còmode sobre el terreny de joc, sent més incisiu en atac i sense cap complicació en defensa. Al 65 Morillo faria el 2-0 en rematar de cap el llançament d’un servei de córner, i va deixar pràcticament sentenciat el partit. Amb un resultat desfavorable l’Estación es va llançar a l’atac, va modificar el seu esquema sobre el camp i va jugar amb una defensa composta per tres jugadors. A les acaballes, els locals farien el tercer en un contracop que agafava mal col·locada la defensa visitant.