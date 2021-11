La Grada d’Animació, personificada en el seu membre Ernest Centellas, va ser qui va descobrir que la setmana passada el Bàsquet Manresa celebrava noranta anys i, aprofitant aquesta efemèride, també va organitzar un dinar de germanor ahir a la zona del Congost amb tot d’exjugadors de la dècada dels vuitanta, que va servir per recordar-los i també per fer-ho coincidir amb l’efemèride. A l’acte hi havia el president del club, Josep Sàez, amb el conseller Fèlix Salido i l’expresident Josep Vives, en qualitat de periodista durant els anys en què els protagonistes d’ahir eren a la pista.

Hi van assistir Jordi Creus, Pep Palacios, Luis Blanco, Josep Maria Ayuso, Jordi Freixanet i Jordi Planell, basquetbolistes que van fer gaudir el públic del Vell Congost i que ahir van recordar anècdotes d’aquella època durant tota la tarda. Després van haver de plegar perquè tocava anar a uns metres d’allà, al pavelló del Nou Congost, per presenciar el partit entre el Baxi i el Surne Bilbao. A l’acte també hi va haver tot de samarretes i de llibres i també retalls de diari d’aquella època.