Els tres principals clubs d'atletisme de la Catalunya central presents aquest diumenge al Campionat de Catalunya de cros per clubs, que va tenir lloc a Calonge (Baix Empordà) amb la presència d'un miler i mig de participants, van obtenir una gran collita de podis. El JAB Berga va assolir set places entre els tres primers, sumant les classificacions per equips i les individuals, el Petromiralles-CA Igualada va pujar quatre cops als diferents graons del podi, i l'Avinent Manresa ho va fer en cinc ocasions. Les proves es van disputar en uns circuits enfangats i amb bassals, propiciant una jornada d'autèntic camp a través.

En la categoria absoluta, Douae Ouboukir (CA Sant Just) i Meritxell Soler (Avinent) es van intercanviar els papers de la Cursa dels Bombers de la setmana passada i la primera va guanyar la cursa amb un temps de 36.38 sobre 9.850 km. La santjoanenca va arribar 17 segons després (36.55), per davant d'Èlia Sanz (València CA, 3a amb 37.27) i Montse Mas (FC Barcelona, 4a amb 37.40) i liderant un quartet blanc-i-vermell que no va tenir rival en la classificació per clubs. L'Avinent va ser campió català per setè cop -tercer consecutiu- gràcies al segon lloc de Soler, el 5è de Marina Guerrero (38.18), el 6è de Mireia Guarner (38.34) i el 8è de Núria Tió (38.49). Un triomf que s'ha de sumar als que les dones del Club Atlètic Manresa ja van aconseguir els anys 1970, 1971, 1973, 2013, 2019 i 2020.

Les manresanes van fer 21 punts, molt per davant del CA Vic, amb 76. La tercera plaça, ben a prop de la plata, va ser per l'equip del JAB Berga, magnífic amb un quartet integrat per Carla Esclusa (14a amb 41.12), Vanesa Chirveches (21a amb 42.26), Marta Palau (22a amb 42.30) i Ariadna Arisó (25a amb 43.26). L'entitat berguedana també es va anotar el títol en l'apartat sub-23, en el que no hi havia cap més equip. Una dada que no menysté el mèrit de l'èxit assolit, ja que demostra l'alt nivell de qualitat i quantitat del club. L'equip va estar format per Esclusa (5a), Arisó (7a), Ariadna García (8a, i 26a absoluta) i Gemma Santacreu (10a i 34a absoluta).

L'equip berguedà s'infiltra al podi masculí

Disputada sobre la mateixa distància que la cursa femenina, 9.850 m, la prova masculina va registrar un gran èxit del JAB, que va ser segon per equips. Santiago Catrofeu (CA Santa Cristina d'Aro) va guanyar amb un registre de 30.21 i un notable avantatge sobre Abdemasser Oukhelfen (Unicaja Jaén, 30.44) i Dmitrius Serjugins (CA La Sansi, 31.04). Lahcen Ait Alibou (Petromiralles-CAI) va arribar 6è (31.45), Genís Grau va finalitzar 7è (32.01), Albert Ollé (CA Olesa) va ser 8è (32.05) i Pol Guillèn (Avinent) 14è (32.33).

Rera L'Hospitalet At., que es va proclamar campió per clubs amb 55 punts, es van classificar el JAB Berga (90) i el Petromiralles-CA Igualada (131). Els berguedans van signar una esplèndida actuació gràcies a Genís Grau (7è), Pol Raich (25è, 35.39), Genaro Pizarro (27è, 33.49) i Víctor Aguilera (31è, 34.00). Per la seva part, els anoiencs van ocupar el tercer graó del podi amb el quartet compost per Ait Alibou (6è), Abdelhakim Hamid (24è, 33.37), Ramon Linares (40è, 34.42) i Gerard Bou (61è, 36.15). L'Avinent Manresa va quedar quart (136) i el CA Olesa 8è (172).

Els equips classificats en el podi participaran en l'estatal de clubs, que se celebrarà els dies 20 i 21 de novembre a Santiponce (Sevilla).

Gran collita en les categories de promoció

El club igualadí va destacar en les dues curses sub-20 (6,9 km), sobretot en la masculina. El triomf va ser per Eric Lore (CA Canaletes), amb un temps de 22.22, però les altres dues places del podi les van ocupar Yassin Kniya (22.28) i Roger Suria (22.52). Riduan Boulbayem va finalitzar 5è (24.00), arrodonint el magnífic paper col·lectiu del Petromiralles--CAI.

En l'apartat femení, victòria per Carla Domínguez (JA Sabadell), amb 25.23, 9a plaça per Júlia Solé (30.26) i 10à per Berta López (30.49), ambdues del Petromiralles-CAI.

Els atletes de categoria sub-18 van disputar curses de 4.950 m. En la masculina, triomf d'Aleix Vives (FACVAC Valls), amb 16.20, per davant de Gonçal Sousa, del JAB Berga, que va quedar 2n a només tres segons de distància. Per equips, títol català per l'AA Xafatolls (67 punts), seguit del CA Granollers (89) i l'Avinent Manresa (100), 3r amb un quartet format per Miquel Cruz (18è, 17.34), Ayub Kharrouch (19è, 17.37), Yassin L'Aziri (27è, 17.53) i Oriol Vergés (36è, 18.20).

Carla Bisbal (Petromiralles-CAI) va ser 10a (21.07) en la prova femenina, que es va adjudicar Blanca Batlle (AA Palamós), amb 19.01.

El JAB Berga va sumar dues terceres places per equips en la categoria sub-14, que es van celebrar en un traçat de 3 km. En l'apartat femení, podi per Amira Bemerzouk (CA Vilaseca), amb 11.34), Marta Gutiérrez (FACVAC Valls), un segon per darrera, i Gemma Pérez (Barcelona Atl.), amb 12.05. Aina Roca, amb un 4t lloc (12.10), va liderar l'equip berguedà, tercer amb 76 punts per darrera de CA Vic (41) i CA Vilaseca (64). Van completar el conjunt Queralt Bartoló (23a, 13.08), Mònica Canal (25a, 13.14) i Clara Sistach (27a, 13.19).

Entre els nois, triomf de Pere Mas (CA Terres de Ponent), amb 10.41, en el capítol individual, i de l'UA Barberà en el col·lectiu. Amb 73 punts, el club vallesà va ser millor que el CA Vic (79) i el JAB (112), tercer amb Roc Bartoló (10è, 11.22), Marc Aymerich (23è, 11.50), Marc Mir (31è, 11.59) i Bernat Pellicer (48è, 12.48). L'Avinent Manresa va quedar 7è (174).

Marc Vázquez va entrar a meta en 3a posició a la cursa de 1.450 m de la categoria sub-12, amb un temps de 5.28 i avantatjat només per Pau Perales (CD Palafolls), amb 5.18, i Gonzalo Turmo (FC Barcelona), amb 5.28. En la categoria femenina, triomf del CE Penedès per equips (54 punts), amb l'Avinent Manresa 5è (160), el JAB Berga 6è (164) i el Petromiralles-CAI 16è (320).

Títols pel Petromiralles-CAI i l'Avinent Manresa en la categoria més petita

Els més petits de la matinal a Calonge, els joves corredors de la categoria sub-10, van fer sengles curses de 1.050 metres que van dominar, en l'apartat d'equips, el Petromiralles-CA Igualada en la prova femenina i l'Avinent Manresa en la masculina.

La competició femenina va ser dominada per Alisa Dyomina (CE Universitari), amb 4.06, per davant de la igualadina Martina Acosta (4.27) i Laia Pajarols (CA Vic), amb 4.28, el mateix temps que la també anoienca Marina Puig. El Petromiralles-CAI es va adjudicar el títol català per clubs amb 48 punts gràcies a Acosta, Puig, Judit Solé, que va ser 6a (4.24) i Valèria Puig (36a, 5.07).

L'Avinent Manresa va finalitzar segon (72 punts), amb un quartet encapçalat per Núria Ponti, 11a amb 4.41, i en el que també hi van ser Queralt Graner (16a, 4.50), Mia Jubells (20a, 4.52) i Noa Iftimi (23a, 4.57). L'AA Pratenc va completar el podi, amb 87 punts.

En l'apartat masculí, l'Avinent Manresa va assolir el títol, amb 60 punts gràcies a l'actuació de Jan Manevy, 5è amb 4.20, Arnau Piqué (10è, 4.25), Oriol Huch (19è, 4.38) i Bernat Bort (26è, 4.40). Segon lloc pel CA Granollers (79), tercer per l'AA Pratenc (91), i cinquè del Petromiralles-CAI (100), amb Martí Corrons en 7è lloc (4.21) d'una cursa que va guanyar Hugo Rodríguez (CD Palafolls), amb 4.02.

Tots els resultats de la competició es poden consultar en aquest enllaç.