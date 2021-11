El Joanenc no va passar de l’empat davant del Berga en un partit en què els locals van mostrar una intensitat superior. El conjunt santjoanenc va iniciar el duel molt enèrgic, monopolitzant la possessió de la pilota i generant les primeres aproximacions a la porteria del Berga. Al minut 10, els grocs inaugurarien el marcador després d’una bona jugada col·lectiva que finalitzaria Skowron amb un potent tir que entrava lluny de l’abast de Gil. Amb l’avantatge, el Joanenc seguia atacant a la cerca d’un altre gol, mentre que els visitants es defensaven i tractaven de sorprendre amb alguna transició ràpida. A la segona meitat la tendència era la mateixa. Els grocs tenien les millors oportunitats per fer el segon i deixar pràcticament sentenciat el partit, però no estaven encertats de cara a porteria. Amb el pas dels minuts, el Berga feia un pas endavant, i al minut 83 aconseguiria l’empat amb un golàs des de fora de l’àrea, obra de López. Amb escassos minuts per disputar-se, els dos equips tindrien una oportunitat més per poder guanyar, però el duel acabava amb un empat que deixava un sabor amarg als locals.