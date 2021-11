El Grup Via CB Artés va tornar a encaixar una derrota, aquesta vegada a la pista del poderós líder Barça per un clar 81-51. El conjunt bagenc no va competir i ja el resultat al final del primer període era un destacat 17-7 per als blaugrana. Abans d’arribar al descans, els locals van apujar el ritme del seu joc i van sentenciar davant d’un Artés que tan sols va poder anotar 15 punts al descans. A la represa del joc els visitants van maquillar el marcador ofensivament. El jugador visitant Mas va ser el màxim anotador del partit, amb 14 punts.