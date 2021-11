El Navàs va superar el Vic per 85 a 71 en un partit molt complet per part del conjunt dirigit per Isidre Suau. Els locals van sortir a la pista molt endollats en el tir exterior, i van aconseguir una sèrie d’anotació de 12 triples consecutius sense error. Tot i que el Vic va intensificar la seva defensa per ajustar el marcador, el Navàs mostrava de nou la seva millor versió per tancar el partit en el darrer quart amb un parcial favorable de 27-15, amb un gran joc coral en atac i una actitud defensiva immillorable per limitar l’anotació del rival.