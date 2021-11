El tècnic del Baxi Manresa va entendre que la d’ahir havia estat una victòria aconseguida gràcies a una bona feina coral que no es va veure afectada per les dues faltes cadascun que van cometre Sima i Bako, els dos cincs, a l’inici. Segons ell, aquestes personals «no han afectat gaire. Val més fer faltes que no fer-les i que et facin bàsquets fàcilment. No m’ha semblat important. No hem fet cap invent al final per compensar-ho. Tot i les faltes, hem pogut tirar endavant amb les rotacions que volem».

Sobre els punts forts del Baxi d’ahir, «en el tir hem estat millor i hem encertat més que ells. Hem tingut un moment de glòria de Dani, Moneke amb un parell de triples, Maye també, Valtonen crec que amb tres... Molta gent n’ha ficat. Fer-ne catorze és un bon símptoma. Potser hem tingut la possibilitat de tirar més alliberats que en d’altres partits i hem tingut jugadors amb moments d’inspiració molt bons que ens ha permès anar sumant. El Bilbao és difícil de superar perquè té molta gent que pot anotar. També hem estat bé en el rebot defensiu. Estic content perquè molta gent ha aportat i crec que hem d’estar contents per la victòria d’avui».

Preguntat sobre la tranquil·litat que demanava després dels tres triples de Dani Pérez, «era important la calma perquè, per com ha estat la primera part, aquest inici del Dani ha estat extraordinari però era massa aviat i el joc dels dos equips no era per aquesta distància. Faltaven divuit minuts. Hi havia la possibilitat que el Bilbao ja no volgués lluitar, però tal com han actuat avui i amb la qualitat que tenen el normal era que juguessin millor. El partit no estava decidit i calia mantenir la calma».