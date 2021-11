Fa un any i mig, el Barça va guanyar la Supercopa amb un contundent 10-1 contra la Reial Societat que va motivar la queixa de l'entrenador de les guipuscoanes. Al tècnic Gonzalo Arconada no li va semblar bé que hi hagués un equip molt superior, que estava construint una plantilla per assaltar Europa. Una polèmica absurda. Diumenge, amb l'Estadi Johan Cruyff registrant la millor entrada de la temporada -3549 espectadors-, els mateixos rivals van sortir a jugar amb unes expectatives molt diferents a les d'aquell diumenge de febrer del 2020, però el resultat va ser gairebé el mateix. La superioritat del Barça és abassegadora: després de vuit jornades, suma 8 victòries i ja té la Reial Societat a 6 punts i l'Atlético de Madrid (3-0 al Vila-real) a 7.

Sense Mariona ni Bruna, lesionades en la jornada de seleccions, el Barça va sortir com sempre a tancar el rival al seu camp. I es va avançar molt aviat, amb una diana de Rolfo al minut 3. Però les basques van empatar al 9 amb un gran gol de Franssi des del mig del camp aprofitant una badada defensiva que va enxampar Paños molt avançada. Com han fet altres rivals, la Reial Societat va apretar i va intentar tutejar l'equip de Giráldez. Un miratge que no va durar ni un quart d'hora: Oshoala, als minuts 23 i 38, va fer dos gols que la mantenen com a màxima anotadora del campionat, amb 10, i va situar el 3-1 amb el que es va arribar a la mitja part.

En el segon temps, i malgrat el bon fer de jugadores joves de gran talent com les internacionals Amaiur i Eizagirre, el Barça va ficar el dit a la nafra i va fer cinc gols més, a estones amb combinacions de gran qualitat. Martens (62 i 87), Hermoso (65), la visitant Torre en pròpia porta (83) i la jove Claudia Pina a darrera hora (92) van fer pujar el marcador fins el 8-1.

Cabral dóna la primera alegria al Rayo

L'estiu no va ser fàcil per a les jugadores i el cos tècnic del Rayo Vallecano, on hi milita l'excel·lent migcampista de Sant Fruitós de Bages Paula Fernández. El club va demorar el moment de firmar els contractes, fet pel qual estaven fent la preparació de la pretemporada sense assegurança. La plantilla es va plantar i es va negar a continuar acudint a les sessions fins que no es resolgués la situació, una decisió que va tenir el suport actiu de l'associació de futbolistes.

Amb aquest panorama, l'inici de la Lliga va ser complicat per un Rayo que es va enfonsar a la cua de la classificació amb 1 empat i 6 derrotes en les 7 primeres jornades. Fins que diumenge, amb la visita del Sevilla, va arribar la primera gran alegria del curs. Cabral, amb una diana al minut 48, va certificar la victòria de les madrilenyes, que són terceres per la cua, si bé amb els mateixos punts que València i Vila-real.

Sorprenent empat del Llevant

En el grup dels equips que han de lluitar per les dues places de Champions (el Barça tindrà, si no hi ha cap daltabaix, la primera), el Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza va ensopegar a casa, ja que no va passar de l'empat 0-0 contra el Sporting Huelva. L'Athletic Club va perdre amb el Betis per 4-2 i també perd pistonada.

El Real Madrid, per la seva part, continua recuperant terreny després d'un inici de temporada desastrós, i en aquesta vuitena jornada es va imposar per 2-1 al València. Un resultat curtet contra un dels cuers de la categoria, però que serveix al conjunt que entrena David Aznar per no perdre més terreny respecte del seu objectiu real, que és tornar l'any vinent a la Champions.

El nouvingut Alabès persevera en la condició d'equip revelació, ja que és sisè en la seva primera campanya a la Lliga Iberdrola. Les vitorianes van empatar 1-1 amb el Granadilla a casa.

Per la seva part, l'Éibar va guanyar al camp del Madrid CFF per 1-3. La portera igualadina Noèlia García va ser suplent.

CLASSIFICACIÓ:

FC Barcelona 24

Reial Societat 18

At. Madrid 17

Athletic Club 16

Llevant 15

Alabès 14

Madrid CFF 11

Betis 11

Sevilla 9

Èibar 9

Granadilla 7 (1 partit pendent)

Real Madrid 7

Sporting Huelva 5

Rayo Vallecano 4

València 4

Vila-real 4 (1 partit pendent)