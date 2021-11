El mateix que explicàvem ara fa quinze dies serveix per la prèvia del Dinamo Kíev-Barça d’aquesta nit (21 h). Els blaugrana van salvar amb un irrisori però suficient 1-0 el partit de la tercera jornada del seu grup de la Lliga de Campions i avui necessiten altre volta els tres punts per continuar pensant que el pas als vuitens de final és possible. Si més no, Sergi Barjuan va rebre ahir la bona notícia de les altes d’Ansu, Dembelé, Araujo i Frenkie de Jong. Al vespre, però, es va saber que Agüero estarà tres mesos de baixa perquè se li pugui diagnosticar i tractar el problema cardiològic que pateix.

«Només ens podem fer respectar guanyant», va afirmar en roda de premsa el tècnic -presumptament interí- del Barça: «cal donar un cop de puny sobre la taula. Això canviaria la forma de veure les coses». Tot i les ensopegades doloroses contra el Bayern (0-3) i el Benfica (3-0), el Barça té l’avantatge de l’empat (0-0) entre ucraïnesos i portuguesos de la jornada inaugural. Si avui guanya a Kiev, l’equip estarà en condicions de rebre el Benfica el dia 23 de novembre per jugar-se el bitllet per les eliminatòries i convertir la visita a Munic de l’última jornada en un tramit intranscendent. Això sí, sempre que avui els lisboetes no donin la sorpresa a Baviera.

Sergi torna a la Champions

Els capricis del destí propiciaran avui el retorn d’aquell lateral esquerre ràpid i coratjós que va jugar al Barça dels anys 90 a la màxima competició continental. Sergi va arribar després de Wembley i va ser titular en una de les nits més fosques de la història recent del club, la final perduda a Atenes el 1994 contra el Milan (4-0). De fet, el de Les Franqueses també va ser protagonista d’una altra patacada, molt recordada per la culerada: el 0-4 que el rival d’avui, liderat el 5 de novembre del 1997 per Shevchenko (3 gols), va obtenir contra el Barça de Vitor Baia.

«Intento ser proper i buscar el millor per a cada jugador. Però buscar millorar en tan poc temps es fa molt difícil», va apuntar el substitut de Ronald Koeman a la banqueta. «És un honor poder ser entrenador en un partit de Champions. Mil entrenadors voldrien estar en la meva posició. Donaré el millor per intentar solucionar aquesta papereta tan bé com sigui possible», va afegir.

Sergi va indicar que està content amb el que ha trobat al vestidor. «No he vist cap manca de res. Els hem collat perquè estiguin ordenats i siguin el Barça que busquem i volem, però el talent el tenen. Depenem de nosaltres i crec que l’equip està capacitat per afrontar el moment», va dir.

«Que els jugadors que surten d’una lesió vulguin ajudar-nos és important», va comentar sobre la incorporació a la llista de quatre lesionats: «recuperar efectius és bo per a la competència interna, i el que cal intentar és que aportin tots el seu millor futbol. Dembélé, per exemple, porta molt temps fora, i és d’agrair que vulgui estar en un partit tan important».

Sergi va explicar que «vaig parlar amb Coutinho i li vaig dir el que volia d’ell. Li vaig dir que a mi també m’ha xiulat el Camp Nou i que ho faci fàcil, que com més vols fer el teu partit sol, pitjor».

Per la seva part, el central Eric Garcia va destacar en la compareixença davant la premsa que «Ansu i Ousmane son diferencials al davant, dos jugadors molt importants per nosaltres. Que estiguin de tornada és una notícia molt important». El de Martorell va afirmar que «l’equip està preparat física i mentalment per treure els tres punts».

Per aconseguir-ho, va remarcar Eric, cal millorar el replegament defensiu. «Les transicions són una part molt important. És un tema que hem treballat amb el Sergi, i l’altre dia es va veure. Però així i tot ens van crear un parell de contracops perillosos. És feina de tots cuidar millor la pilota i estar més atents a les vigilàncies». A nivell personal, el martorellenc va agrair la confiança que li tenen els entrenadors: «darrerament m’estic trobant més còmode amb el meu rol, tot i que no he mostrat encara la meva millor versió».