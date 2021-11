Toni Bou no haurà de fer gaire quilòmetres per intentar revalidar el títol mundial de trial 'indoor'. El pilot de Piera inicia aquest dissabte la lluita per obtenir la seva 30a corona universal -sumant els campionats a l’aire lliure i els que es fan sota sostre- a Andorra, i la segona i última prova puntuable es disputarà el 21 de novembre a Barcelona. La pandèmia encara cueja i ha obligat a escapçar el certamen.

Després de sumar el seu 15è títol mundial a l’aire lliure, el pilot del Repsol Honda Team té ara la possibilitat d’igualar aquesta xifra en la versió indoor, l’anomenat Campionat del Món de X-Trial.

La primera prova es disputarà aquest dissabte al poliesportiu d’Andorra la Vella, i la segona tindrà per escenari el Palau Sant Jordi de la capital catalana.

«És una llàstima haver de disputar un Mundial en només dues curses», explica Bou: «sabem que la situació de la covid no ha deixat que hi hagués gaire més possibilitats, és el que ens hem trobat. No hi ha altre opció, però jugar-s’ho tot a dues curses és una mica injust».

El corredor de Montesa afirma que «ens estem preparant al màxim i lluitarem al cent per cent. Normalment, i pel sistema de classificació, l’X-Trial és una competició on t’ho jugues molt al cara o creu, i d’aquesta forma no serà gaire més diferent. Nosaltres lluitarem i el nostre objectiu continua essent el mateix".

Toni Bou, que va néixer el 17 d’octubre del 1986, exerceix sobre el trial un domini absolut des de l’any 2007, en que es va adjudicar els dos títols per primer cop. Des d’aleshores, no ha deixat que ningú més anoti el seu nom al palmarès dels dos campionats.

Enguany, però, l’anoienc tindrà una forta competència. Adam Raga (TRRS), Jeroni Fajardo (Sherco), Jorge Casales (Gas Gas) i Jaime Busto (Vértigo) es perfilen com els seus principals oponents. Tampoc s’han de descartar les possibilitats de fer un bon paper de Matteo Grattarola (Beta) i Toby Martin (TRRS) i els joves Gabriel Marcelli (Montesa) i Miquel Gelabert (Gas Gas).

La cursa d’Andorra la Vella començarà a les 18 h i es manté el format de competició dels anys anteriors. Els 9 pilots participants faran una primera passada per les zones (Round 1), i els sis millors es classificaran per la segona (Round 2), que faran en dos grups de 3 corredors cadascun. Els dos segons faran una tercera volta per dirimir el 3r lloc final, mentre que els dos primers es disputaran la victòria.

La prova està oberta al públic, i també es podrà seguir per streaming a www.x-trial.tv.