El CN Manresa Fibracat va sumar la segona victòria en dues jornades (7-) i va fent camí en una competició que ha començat amb el calendari alterat pels partits pendents. Les jugadores de Javi López tenen clar el seu objectiu i dissabte van assolir l’èxit en un duel que es presentava com una autèntica prova de foc.

Les manresanes, davant d’un conjunt que fins ara només ha pogut jugar un partit (va guanyar la setmana passada a Granollers per 7-10), van anar a remolc durant molta estona i van saber remuntar per endur-se els punts en joc. El primer quart va ser un avís de la dificultat que implicava la victòria, ja que després del 0-1 marcat per Muns, les hospitalenques van capgirar el marcador (3-1). La mateixa jugadora va anotar el 3-2 al final del període.

El segon parcial va ser igualat, amb gol manresà a càrrec de Peirón. El partit, però, en comptes de tendir a l’equilibri, es va tornar favorable a les locals, amb un 6-3 al que, per sort, va aconseguir replicar Flores per deixar el 6-4 a l’electrònic abans del darrer quart.

I va ser aleshores quan va aparèixer l’esperit guanyador del Fibracat. Bisbal, Muns i Flores van girar la truita, però les amfitriones no es van rendir (7-7). A falta de 3.15, la golejadora Muns va posar el 7-8 al marcador. Les bagenques van solventar dues jugades d’inferioritat i van obtenir el triomf.