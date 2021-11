La moneda va caure a favor de l’AE Volei Manresa en el partit que el conjunt bagenc va disputar el passat cap de setmana a la pista del CV Saragossa. El matx es va resoldre per un marcador d’1-3, que consolida l’equip català a la zona mitja de la classificació, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes.

El partit va ser molt competit i els manresans van haver de treballar molt per fer-lo seu. El primer parcial, 24-26, ja denotava la intensitat de la pugna que tenia lloc sobre el parquet. En el segon set, la diferència va tornar a ser de només dos punts (23-25), però també favorable al Volei Manresa.

El Saragossa va escurçar la diferència anotant-se el tercer set per 25-15, però els bagencs no van deixar escapar el partit en una quarta mànega d’infart (28-30). Dissabte (16.30 h), el Barça visita l’Ateneu les Bases per jugar contra el Volei Manresa.