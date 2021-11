Rafa Yuste i Mateu Alemany han sortit aquest dimecres al matí de l'aeroport del Prat rumb a Doha per fitxar Xavi. Finalment, segons ha avançat RAC-1, Joan Laporta no ha viatjat amb l'expedició blaugrana, malgrat la insistència del club qatarià que fos ell qui negociés directament amb el seu homòleg de l'Al-Sadd la desvinculació del mite blaugrana, a qui li queden dos anys de contracte.

Com Grau i Abidal el 2020

El gener del 2020 ja hi va haver una altra expedició barcelonista, encapçalada per Òscar Grau i Éric Abidal, llavors CEO i secretari tècnic blaugrana, respectivament, perquè l'egarenc fos el relleu d'Ernesto Valverde. No ho van aconseguir, i Josep Maria Bartomeu va acabar contractant Quique Setién. La diferència ara és que Xavi ara té tota la predisposició de tornar al Camp Nou. L'Al-Sadd, líder i invicte en la lliga, disputa aquest dimecres (17.55 h) el que podria ser l'últim partit de Xavi a la banqueta qatariana. S'enfronta a l'Al-Duhail, segon classificat i gran rival, i en cas de guanyar deixaria gairebé sentenciat el títol de lliga.

El debut, contra l'Espanyol

L'objectiu és que Xavi estigui a Vigo dissabte, però que vegi el partit des de la grada i que Sergi Barjuan dirigeixi el seu tercer i últim partit com a interí, després de salvar el 'match-ball' de Champions a Kíev. L''era Xavi' començaria després de l'aturada de seleccions, contra l'Espanyol, el 20 de novembre al Camp Nou.