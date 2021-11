El surfista del Club d’Esquí Solsona Arnau Moreno Coll va obtenir la segona posició en el Revolution Freestyle Open FIS de Madrid d’esquí lliure i de surf de neu. Es tracta d’una de les proves que poden donar accés a tornejos de categories superiors, com ara la Copa d’Europa o la Copa del Món, i tancava la seva primera cita a la capital espanyola. Un total de 84 surfistes van prendre part en l’esdeveniment i durant els dos dies de competició els participants havien de sumar punts per tal d’obtenir una millor classificació en el rànquing FIS.

Així, en la cursa del primer dia, Moreno va classificar-se per a la final, reservada als corredors que han obtingut les vuit millors puntuacions durant les eliminatòries., amb la setena posició. Però el millor havia d’arribar l’endemà. Moreno no en va tenir prou amb això, sinó que, després d’una competició molt tancada, en què cada surfista va posar en pràctica tots els seus millors trucs acrobàtics, va aconseguir la segona millor puntuació i, per tant, va pujar al segon graó del podi.

D’aquesta manera, la victòria va ser per al britànic Mason Ferebee, que va acumular 88,66 punts. Moreno va ser segon, amb 87,33 i la tercera posició va ser per al madrileny Álex Gómez, amb 86,66. Fora del podi es va quedar el txec Frantisek Hoejsi (85,33).