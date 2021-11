L’Igualada Femení HCP va ser present a la disputa de la Supercopa amb l’equip Fem-11, que va prendre part en la Mini Supercopa de l’especialitat, que es va jugar a Cerdanyola del Vallès, com en la competició sènior. Les igualadines van ocupar la plaça delGijón, que no té equip d’aquesta edat. L’equip anoienc va caure contra l’equip amfitrió, el Cerdanyola, en les semifinals i van plantar cara el CP Manlleu en el partit pel tercer lloc, en el que va ser una gran experiència per a les nenes de Carla Claramunt.