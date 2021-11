En la passada edició dels Jocs Olímpics de Tòquio, el canal Eurosport va fer la cobertura de totes les hores de competició de la cita. En la seva programació televisiva dedicava un canal als esports més seguits per una audiència global de tot el continent. Un era per a la natació, un altre per al bàsquet i n’hi havia un en què s’hi oferia voleibol les 24 hores del dia. I és que potser a casa nostra el tenim com a un esport minoritari, però es tracta d’un dels que té més practicants i seguiment al món.

També a la capital del Bages pots tenir aquesta sensació, que al costat del bàsquet i del futbol és un germà pobre. Però les xifres ho desmenteixen. El Volei Manresa gestiona 280 fitxes de jugadors, entre els equips de pista i el vòlei platja. Té quinze grups de voleibol, pels vuit de l’any passat, i cinc nivells damunt de la sorra i ha de gestionar una llista d’espera de persones que, per falta d’instal·lacions, no hi poden entrar. Quines són les claus d’aquest creixement del voleibol a la ciutat?

Tasca de formigueta

El vicepresident del Volei Manresa, Dídac Martínez, enumera una sèrie de factors per explicar aquesta ascensió. Per a ell, «sobretot després de l’esclat de la pandèmia, els pares s’han adonat de la importància de la pràctica de l’esport. Durant tot aquest temps hem anat organitzant campus i campionats i amb això hem anat captant gent. A part, ha funcionat molt el boca-orella. Un cop comences a fer voleibol, ja difícilment ho deixes i això ha provocat que cada vegada haguem tingut més jugadors i, paral·lelament, hagi crescut la massa social».

Segons Martínez, molts d’aquests jugadors procedeixen dels esports majoritaris a la ciutat. «No tenim calculats quants d’ells venen del bàsquet o del futbol, però sí que pot passar que alguns d’ells ja faci temps que practiquin aquest esport, se’n cansin, busquin noves motivacions i el voleibol ompli els seus desitjos. Bàsquet o futbol tenen equips prebenjamins, benjamins i escoles de les quals nosaltres no disposem. El pas lògic és anar provant primer aquests i, si arriba un punt en què no volen continuar, derivar en d’altres».

Dels quinze equips de voleibol en pista crida l’atenció que la majoria són femenins, un total de vuit, pels cinc masculins i els dos alevins mixtos. Des d’infantils a sèniors totes les categories de noies tenen dues formacions. En nois, només n’hi ha dos en els sèniors. Aquesta retenció de jugadores, per a Dídac Martínez, pot venir deguda a «un doble fet. D’una banda, en el nostre esport no hi ha contacte físic i això pot agradar a moltes jugadores que potser fugen del que hi ha en d’altres esports. Però d’altra banda, sobretot en vòlei platja, en tornejos d’estiu, moltes vegades les formacions són mixtes, la qual cosa beneficia la interacció entre jugadors i jugadores a l’hora de compartir equip, cosa que no passa en d’altres esports».

De tota manera, també explica que, «com sol passar en tots els esports, tenim una franja d’edat en què és més difícil de retenir els jugadors. Manresa és una ciutat universitària, però molts estudis s’han de fer a fora. Quan els jugadors i jugadores han de marxar, els perdem una temporada, però molts d’ells s’hi reenganxen quan han acabat els estudis».

Viure-ho tot l’any

Una altra de les motivacions és que «en futbol i bàsquet, per exemple, tot és més estacional. Les lligues són durant l’hivern i a l’estiu queda tot molt parat, sinó és per alguns tornejos de 24 hores o 3x3 en bàsquet. En canvi, en voleibol pots jugar tot l’any amb el vòlei platja». En aquesta pràctica, gràcies a les pistes del Congost, «disposem de cinc nivells que disputen tornejos. Les parelles, que poden ser masculines, femenines o mixtes, van acumulant uns punts i això els permet classificar-se per jugar trobades o en campionats catalans. Passa una mica com en els rànquings del tennis».

Els equips del Volei Manresa es reparteixen entre l’Ateneu, centre d’operacions, i les pistes del Lacetània o del Puigberenguer per als partits, i alguns també s’entrenen al pavelló d’Avinyó. Martínez explica que «fins i tot tenim una llista d’espera d’una cinquantena de jugadors que no podem assumir per falta d’espai». El manteniment econòmic és per quotes i també disposen d’un patrocinador solidari de lluita contra la PKU, una malaltia que provoca que no es pugui prendre proteïna per evitar problemes físics greus. No renuncien a un espònsor principal, tot i que «no en volem dependre, perquè en molts casos si marxa el patrocinador et quedes penjat».

Esportivament parlant, el primer equip sènior masculí és al tercer nivell del voleibol estatal, la denominada Primera Nacional, i l’objectiu és classificar-hi també el sènior femení. La majoria de grups, menys el primer de nois, també disposen de tècnics formats a la casa. I és que el club vol que, tot i que el creixement està sent exponencial, aquest sigui sostenible en el futur.