Quan les màquines entrin de manera definitiva dilluns que ve al Nou Estadi del Congost, l’entitat blanc-i-vermella iniciarà un exili forçat de tota la seva infraestructura esportiva que pot durar un mes. Però no serà un desterrament negatiu. Els diferents equips de l’entitat manresana trobaran acolliment a set instal·lacions de la comarca per tal que les formacions puguin dur a terme els entrenaments i els partits. Serà mentre durin unes obres, previsiblement durant aquests trenta dies però que, segons la junta directiva, poden ser menys.

Tal com va informar Regió7 aquest estiu, la gespa del Nou Estadi del Congost, que ja feia quinze anys que s’havia instal·lat, necessitava una substitució. El seu estat era molt precari a causa del molt desgast que portava al damunt. Segons explicava aleshores el directiu Francesc Sòria, una gespa d’aquest tipus té una vida d’entre vuit i deu anys, i aquesta l’havia superada amb escreix.

De tota manera, encara tindrà una nova utilitat, ja que en aquell moment es va informar que s’instal·larà al camp del Xup, on juguen els equips del Pare Ignasi Puig, que també s’havien queixat que haver de jugar en un camp de terra allunyava els jugadors del barri. No serà la solució desitjada, ja que pretenien una gespa de més bona qualitat, però ha estat el que els podia oferir l’Ajuntament, amb el regidor d’Esports, Toni Massegú, al capdavant.

Mentrestant, al Nou Congost s’instal·larà gespa d’última generació SoccerPro Top P+60 de l’empresa Limonta. No hi caldrà una obra civil com s’ha hagut de fer al camp de la Balconada aquests dies, motiu pel qual s’espera que el termini d’un mes es pugui reduir una mica.

A Manresa i a sis pobles més

Ja a l’estiu es va establir el final d’octubre i el principi de novembre com una bona data per fer el canvi al Nou Estadi. De fet, es pretenia fer coincidir amb la jornada de descans que va tenir el primer equip, que juga a Tercera RFEF, el cap de setmana del 23 i del 24 d’octubre, però al final serà uns dies més tard.

Així, ja s’han començat a posar alguns elements per iniciar l’obra a l’estadi, però aquest cap de setmana encara hi jugaran els equips que tenien previst fer-ho, com ara el juvenil A, demà a les quatre de la tarda contra el Girona B. El primer equip aquesta setmana jugaa la Pobla de Mafumet, diumenge al migdia. A partir d’aquí, l’èxode.

I serà a un camp de Manresa, precisament el de la Balconada, amb les obres acabades de fer i la no va gespa recent posada, i sis més. Els equips s’entrenaran i jugaran al Pont de Vilomara, Súria, Castellnou de Bages, Callús, Sant Salvador de Guardiola i Sallent. Aquestes dues últimes, precisament, seran les seus del primer equip, que majoritàriament s’entrenarà a Sant Salvador i jugarà els partits a Sallent.

De moment, no se sap quants seran. Un és segur, el proper 14 de novembre davant del San Cristóbal. És força probable que també s’hi hagi de jugar el del 28 de novembre davant de l’Ascó. Tothom confia que, amb les obres ja finalitzades i la nova gespa situada al seu lloc, aquesta s’estreni per a un partit de Tercera RFEF en la visita que el Granollers retrà als bagencs el proper 12 de desembre a les 12 del migdia.

Agraïments de la junta

Un cop completat el tetris amb tots els horaris i arribats a un acord amb totes les entitats que prestaran els seus camps als equips del CE Manresa, la junta directiva ha declarat el seu agraïment als set clubs implicats i també a les diferents regidories municipals d’esports per les facilitats donades. Des del seu punt de vista, pot ser una manera d’estrényer relacions entre l’entitat i el seu entorn de cara al futur. Pel que fa al primer equip masculí, com va admetre el tècnic, Ferran Costa, a l’estiu, segur que agraeix el canvi de superfície, que l’ha d’ajudar en el seu joc d’atac i propositiu.