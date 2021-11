L'aler manresà de l'Hereda San Pablo Burgos Marc García va ser operat dimecres amb èxit de la dolència cardíaca que patia i que no li permetia estar a les ordres de l'entrenador Zan Tabak, segons va confirmar Albano Martínez, director esportiu i gerent del club castellà. "La intervenció quirúrgica l'ha dut a terme la unitat d'arrítmies de l'Hospital Universitari de Burgos i ha transcorregut amb normalitat, va afegir Martínez: "la intervenció ha anat molt bé; ara caldrà esperar uns dies per veure l'evolució del jugador i comprovar que efectivament tot ha sortit segons el què estava previst pels metges".

No obstant això, el gerent de l'entitat burgalesa va reconèixer que l'operació es va perllongar "bastant" i jugador bagenc "va acabar bastant cansat, si bé s'ha despertat bé, amb molt ànim i pensant en positiu".

Des del club s'han mostrat optimistes sobre el temps de recuperació, si bé no s'ha fixat cap data perquè la situació demana tranquil·litat. "És possible que la propera setmana ja pugui començar a fer alguna cosa i paulatinament vagi augmentant la seva capacitat d'entrenament, encara que no ens volem marcar dates, això ho hauran d'anar fent els metges", va detallar Martínez.

Marc Garcia, de 25 anys, va jugar a La Bruixa d'Or Manresa la temporada 2014-15, i posteriorment ha passat pel Betis, el Barça i el Fuenlabrada, abans d'aterrar aquest estiu a Burgos.